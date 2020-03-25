المكسيك: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 405 والوفيات إلى 5

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 405.

مكسيكو - سبوتنيك. وقال المسؤول في وزارة الصحة، خوسيه لويس ألوميا، إن "المكسيك سجلت خامس حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك، وإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 405".

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة كان يوم امس في المكسيك 361 حالة، والوفيات أربعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا (جائحة)؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 422 ألف شخص، وعدد الوفيات تخطى عتبة الـ 18 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 109 آلاف شخص حول العالم.