تايوان تسجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 235

أعلنت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها جائت من الخارج، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 235.

كما أبلغت تايوان عن حالة إضافية، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى 20 حالة جديدة أعلنت عنها في وقت سابق من اليوم نفسه، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.