روحاني يعلن عن قرارات أكثر تشددا اعتبارا من الغد

أكد الرئيس الإيراتي حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة اضطرت خلال الأيام الماضية إلى تعطيل جزء كبير من القطاع الاقتصادي من أجل سلامة المواطنين في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى إجراءات أكثر تشددا غد الخميس.

وأوضح روحاني، خلال اجتماع الحكومة، أن "الغالبية العظمى من موظفي الدولة البالغ عددهم مليونين و450 ألفا قد تم تعطيلهم، وقررنا بأن يحضر ثلثهم الدوام بصورة متناوبة فيما بينهم، ما عدا القطاع الصحي والعلاجي الذي يعمل ويزاول نشاطه بكل وجوده"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "المستشفيات الإيرانية لم تواجه حتى الآن أي نقص في الأسرة ولا في الكادر الصحي، بل أن العديد من المدن والمحافظات لديها فائض في أقسام العناية المركزة"، مؤكدا "استمرار إغلاق كل المشاغل والمحال غير الضرورية والاقتصار على اسوق المواد الغذائية والصيدليات وماله علاقة بالشؤون الحياتية للناس".

ودعا المواطنين أن يعلموا بأن القرارات المتشددة هي لصالحهم، قائلا، "سننفذ قرارات أكثر تشددا اعتبارا من يوم غد، تخطينا الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا ولكن من الممكن ان تكون هناك موجة ثانية".

من جهة أخرى، قال روحاني إن هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدات لأي دولة تطلب ذلك من إيران بشأن مكافحة "كورونا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أعلن أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934 بينما تعافى 8931 شخصا حتى الآن.

وقال جهانبور، تم تسجيل 122 حالة وفاة و1762 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 24 ألفا و811 حالة لغاية الآن، فيما بلغ عدد المتعافين 8931 شخصا حتى الآن.