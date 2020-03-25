158 ألف متطوع لمكافحة كورونا في بريطانيا بعد ساعات من طلب الحكومة المساعدة

اشترك 158 ألف شخص في المملكة المتحدة ببرنامج التطوع تحت سلطة منظومة الخدمات الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته شبكة "آي تي في"، فإن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن مساء أمس إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألف متطوع لدعم الخدمات الصحية الوطنية، في مواجهة الجائحة.

وقال الوزير، إن أكثر من 35 ألف من موظفي الخدمات الصحية الإضافيين سيساعدون في مكافحة مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، بما في ذلك الممرضات والأطباء المتقاعدين وطلاب الطب في السنوات الأخيرة من الدراسة، ليكونوا في الصفوف الأمامية.

وتعد بريطانيا من أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 420 ألف إصابة، ونحو 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفًا في إيطاليا و54 ألفا في الولايات المتحدة و42 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.