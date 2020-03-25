هجوم مسلح على مقر للسيخ في كابول

أعلنت وزارة الداخية الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن هجوم مسلحين مجهولين على مقر ديني للسيخ في كابول.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية طارق عريان، في رسالة للصحفيين، إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وسبق أن استهدف متشددون إسلاميون السيخ في جنوب آسيا. ونفى متحدث باسم حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم في رسالة على تويتر.

وقال ناريندر سينغ خالسا، عضو البرلمان الذي يمثل أقلية السيخ، إنه تلقى أنباء عن مقتل أربعة أشخاص وحصار ما يصل إلى 200 شخص داخل المعبد إثر الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر.

وتابع أن ثلاثة انتحاريين دخلوا المعبد وبدأوا هجومهم في وقت كان فيه مزدحما بالمصلين.

وقال إن قوات الأمن الأفغانية تشتبك مع المهاجمين.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها ستخفض مساعداتها للحكومة بمقدار مليار دولار بسبب فشل الزعماء السياسيين المتناحرين في التوصل لاتفاق يتعلق بتشكيل فريق للتفاوض مع طالبان.