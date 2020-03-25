جنوب أفريقيا تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 709 حالات من 554 حالة أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 155 حالة، أو ما نسبته 28%.

وبحسب وكالة الأنباء "فرانس برس"، قال وزير الصحة، زويلي مخيزي، في مقابلة مع تلفزيون محلي: "لقد زاد العدد بالفعل منذ أمس وبلغنا 709 حالات. أتوقع أن ترتفع الأرقام أكثر في الأيام المقبلة". قررت البلاد فرض الإغلاق العام لمدة 21 يومًا يبدأ من منتصف ليل الخميس.

وأضاف: " الاتجاه يتغير من ورود الإصابات من الخارج إلى الانتقال الداخلي. هناك الكثير من الانتشار المحلي". وأوضح أن جنوب أفريقيا لم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة، وهناك اثنان فقط من المرضى في وحدات العناية المركزة.

اعتبارًا من الأربعاء من الأسبوع الماضي، أغلقت البلاد حدودها أمام غير المواطنين من الدول عالية الخطورة. كما أوقفت شركة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا الخطوط الجوية جميع الرحلات الدولية والإقليمية والداخلية للحد من انتشار الفيروس.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 420 ألف إصابة، ونحو 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفًا في إيطاليا و54 ألفا في الولايات المتحدة و42 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.