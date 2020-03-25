إسبانيا تستنجد بـ"الناتو" لمواجهة كورونا

وسلط المركز الضوء على كل من معدات الحماية الطبية والشخصية كمجالات رئيسية لطلب القوات المسلحة الإسبانية، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأوضح حلف شمال الأطلسي في بيان، إن "القوات المسلحة الإسبانية طلبت مساعدة دولية في ردها على الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأضاف أنه "من أجل منع انتشار الفيروس في الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الإسبانية وفي السكان المدنيين، يُطلب من الشركاء الدوليين تقديم المساعدة إلى وزارة الدفاع الإسبانية في تقديم المساعدة الإنسانية".

تم تحديد المعدات بما في ذلك 1.5 مليون قناع جراحي، و500 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 450 ألف جهاز تنفس وحوالي 500 جهاز تهوية ميكانيكي، حسبما ورد في الطلب المقدم من وزارة الدفاع الإسبانية.

يأتي الطلب في الوقت الذي يستمر فيه عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في إسبانيا الذين يصابون بالفيروس القاتل في الارتفاع، حيث يمثل العاملون في المجال الطبي حوالي 13.6 %من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما قال فرناندو سيمون، مدير مركز التنسيق الإسباني للتنبيهات والطوارئ الصحية.

يذكر أن إسبانيا سجلت 2991 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما وصلت أعداد الإصابات إلى 42 ألفًا و58 حالة إصابة، حتى صباح الأربعاء، وفقًا لإحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.