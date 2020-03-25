استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين

استقال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين، من منصبه، اليوم الأربعاء، اعتراضا على قرار المحكمة العليا الذي قضى بضرورة اقتراع النواب لاختيار رئيس جديد للكنيست.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "في تطور لافت على الصعيد السياسي الحزبي، أعلن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين قبل ظهر اليوم استقالته من منصبه"، مشيرة إلى أنها أول مرة في تاريخ دولة إسرائيل رئيس كنيست يستقيل من منصبه.

وكانت كتلة اليمين قررت مقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، التي تتناول تشكيل اللجنة المنظمة وإمكانية التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست خلفا لرئيسه الحالي يولي إدلشتاين من حزب الليكود.

ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية أن كتلة "أبيض أزرق"، برئاسة بيني غانتس، والمعسكر الداعم له، تطالب حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وتحالف "العمل–ميرتس"، والقائمة المشتركة، بتشكيل لجان الكنيست واستبدال إدلشتاين، فيما حاول الليكود منع ذلك، منذ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أنه بعد تشكيل اللجنة المنظمة، ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تشكيل لجان أخرى، بينها لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن، ولجنة مخصصة لمتابعة أزمة انتشار فيروس ال كورونا.