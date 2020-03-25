ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الفلبين إلى 636 وتسجيل 3 وفيات جديدة

وقالت وزارة الصحة، في نشرة لها، إن أحدث المعلومات رفعت إجمالي الإصابات في الفلبين إلى 636 والوفيات إلى 38، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.