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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلا مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة فيروس كورونا

    تجاوز الـ 54 ألفا في أسبوع… تقرير يكشف "المرحلة الأخطر" لانتشار كورونا في أمريكا

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (79)
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    تشير الإحصاءات العالمية، أمس الثلاثاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى نحو 54 ألف إصابة مؤكدة.

    © REUTERS / KHAM
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    ويرصد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، 11 محطة تمثل سردا زمنيا لمحطات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، تبدأ من 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى أمس الثلاثاء 24 مارس/ أزار.

    وصنفت الصحيفة عملية الرصد، وفقا للإحصائيات الأسبوعية، التي يتم رصدها، نهاية كل ثلاثاء، خلال 11 أسبوعا، كان أخطرها الأسبوع الحادي عشر، الذي شهدت فيه البلاد زيادة كارثية تضاعف فيها عدد المصابين بأكثر من 9 أضعاف.

    1- 14 يناير: لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    2- 21 يناير: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

    3- 28 يناير: أصبح عدد المصابين 5 حالات إصابة مؤكدة، بزيادة قدرها 4 حالات خلال أسبوع كامل، بمتوسطة أقل من حالة واحدة يوميا.

    4- الرابع من فبراير: زاد عدد حالات الإصابة بأكثر من الضعف وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 6 حالات إصابة جديدة خلال هذه الأسبوع، ليصبح إجمالي المصابين 11 مصابا.

    5- 11 فبراير: تراجعت وتيرة الإصابات، ولم يتم تسجيل سوى 3 حالات جديدة، خلال أسبوع، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 14 حالة إصابة.

    6- 18 فبراير: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 11 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 25 حالة إصابة.

    7- 25 فبراير: بداية المرحلة الخطرة، التي زاد فيها عدد المصابين بأكثر من الضعف ليسجل 34 حالة إصابة جديدة، ويصبح إجمالي المصابين 59 حالة إصابة.

    8- الثالث من مارس: استمرت الزيادة في مستويات الإصابات مسجلة 66 إصابة جديدة في هذا الأسبوع، أي بزيادة أكثر من الضعف، ليصبح إجمالي المصابين 125 حالة إصابة مؤكدة.

    9- 10 مارس: ارتفعت الإصابات بأكثر من 8 أضعاف، محققة قفزة غير مسبوقة في عدد المصابين، الذي وصل إلى 1004 مصاب، بزيادة قدرها 879 مصابا في أسبوع واحد.

    10- 17 مارس: في هذا الأسبوع تضاعف عدد المصابين نحو 6 أضعاف ليقفز من 1004 مصابين، إلى 5902 مصاب، بزيادة قدرها 4898 مصابا.

    11- 24 مارس: في هذا الأسبوع حدثت زيادة كارثية في عدد المصابين، الذي قفز من نحو 6 آلاف مصاب، إلى 53 ألف و478 مصابا، بحسب تقرير "نيويورك تايمز"، الذي أشار إلى أن عدد المصابين في هذا الأسبوع زاد بأكثر من 9 أضعاف، العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع العاشر.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 423 ألف مصاب، بينهم أكثر من 18ألف و900 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 109 آلاف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 69 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 54 ألف، وفقا لإحصائيات الأربعاء.

    وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 42 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 32 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 24 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بنحو 9 آلاف وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف، ثم بريطانيا بأكثر من 8 آلاف حالة إصابة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (79)

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    الكلمات الدلالية:
    إيطاليا, الصين, أمريكا, فيروس كورونا
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