طوكيو تسجل أكبر قفزة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 40 حالة إصابة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها في طوكيو اليوم، وهي أكبر زيادة في يوم واحد في العاصمة اليابانية التي شهدت المدن الأصغر فيها إصابات أكثر.

وترفع إصابات اليوم العدد الإجمالي للعاصمة إلى نحو 200 حالة، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية بأن طوكيو أبلغت الآن عن أكبر عدد من الإصابات في البلاد، متجاوزة جزيرة هوكايدو الشمالية، التي سجلت 163 حالة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة" ، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.