70 ألف فرنسي عالقون خارج بلادهم بسبب "كورونا"

ينتظر 70 ألف فرنسي ، منهم 30 ألفا في القارة الأمريكية، العودة إلى بلادهم، وذلك بعد إعادة نحو 60 ألف فرنسي إلى أرض الوطن من أصل 150 ألف عالقين خارج البلاد، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.
وأوضحت شبكة "فرانس 24" أن نحو 500 سائح من فرنسا وبلجيكا وألمانيا حاولوا مغادرة المغرب ودخول أوروبا عبر إسبانيا التي أغلقت حدودها الأحد الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، كما حاول سياح فرنسيون الاتصال بوزارة الخارجية والسفارة دون جدوى بسبب ما يشهده العالم أجمع من إجراءات مشددة لمواجهة جائحة كورونا.
في سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي للمستشفيات، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين يموتون داخل المستشفيات بفيروس كورونا المستجد، هم فقط من يتم احتسابهم ضمن البيانات الرسمية للدولة.
وأضاف فريدريك فاليتو في تصريحات لإذاعة محلية نقلتها "رويترز"، أن البيانات الرسمية لا تشمل أولئك الذين يموتون في المنازل أو دور رعاية المسنين، لافتًا إلى أنه يعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، أكبر بكثير مما تعلنه الحكومة الفرنسية.
وتابع: "نحن نعرف فقط البيانات المقدمة من المستشفيات، الزيادة في البيانات الرسمية كبيرة بالفعل، لكن الأرقام الحقيقية ستكون بلا شك أعلى بكثير إذا قمنا بتجميع ما يحدث في دور رعاية المسنين وكذلك الأشخاص الذين يموتون في المنازل".
وتعد فرنسا من أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا عالميًا، وسجلت حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة، إلى جانب 1100 حالة وفاة.
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