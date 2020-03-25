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    ركاب يمسكون بالقطار ركاب مكتظ في سويتو، جنوب أفريقيا، 16 مارس 2020.

    بقفزة جنوب أفريقيا... خطر "كورونا" يهدد القارة السمراء

    © AP Photo / Themba Hadebe
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (79)
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    قفزت مرة أخرى بصورة كبيرة، صباح اليوم الأربعاء، في جنوب أفريقيا، حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد لتتخطى حاجز الـ700 حالة.

    ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مكيز، قوله إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تخطت الـ709 حالات.

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    جنوب أفريقيا تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    وأشار المسؤول الجنوب أفريقي إلى أن البلاد تستعد لأكبر إجراءات احترازية في محاولة لكبح تفشي الفيروس.

    وأشار وزير الصحة إلى أن الانتشار المحلي المكثف كان في ولاية فري ستيت، بين الحاضرين في تجمع كنسي.

    وتخطت حالات الإصابة في قارة أفريقيا حتى الآن 2400 حالة، بعد إعلان ليبيا عن حالتها الأولى ووصل الفيروس إلى 44 دولة من أصل 54 دولة في القارة السمراء.

    ووفقاً للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الدول التي لم تسجل حالات هي مالي وغينيا بيساو وسيراليون وجنوب السودان وبوروندي وملاوي وبوتسوانا وجزر القمر وليسوتو وسان تومي وبرينسيبي. والبعض لديه أكثر النظم الصحية هشاشة في القارة.

    وأصبحت الكونغو الدولة الأخيرة التي أغلقت حدودها، بينما أبلغت عن وفاتها الثالثة. تمتلك هذه الدولة المترامية الأطراف أحد أضعف النظم الصحية في أفريقيا، وتقاتل حالة طوارئ صحية عالمية أخرى، وهو تفشي فيروس إيبولا القاتل في الشرق.

    في حين يبدو أن هذا التفشي أصبح الآن في غضون أيام من الإعلان عنه ، تواجه الكونغو أيضًا تفشي كبير للحصبة.

    مع فرض المزيد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا قيودًا على التجمعات والسفر ، يعاني العديد من العمال غير الرسميين.

    قالت الحكومة الإثيوبية في اقتراح إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى العشرين إن أفريقيا بحاجة إلى حزمة تمويل طارئة بقيمة 150 مليار دولار لأن كوفيد 19، يشكل تهديدًا وجوديًا لاقتصادات الدول الأفريقية.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    © Sputnik . Mohamed Hassan
    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (79)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة جنوب أفريقيا, فيروس كورونا, جنوب أفريقيا
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