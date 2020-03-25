البنك المركزي الإيراني: سيتم الإفراج عن جزء من أرصدتنا المجمدة لدى بعض الدول

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أنه سيتم الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة لدى بعض الدول.

وأشار همتي، في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية إلى أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي قد تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة في مصارف بعض الدول.

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قال همتي، إن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى احتمال إطلاق هذه الأرصدة .

وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني"هذه الأموال ستستخدم لشراء السلع الأساسية في مواجهة كورونا، كالأدوية والتجهيزات الطبية وحاجات المواطنين الضرورية".

واستمر بقوله "شهد العام الإيراني المنصرم تخصيص 15 مليار دولار لشراء الأدوية والسلع الأساسية، وتأمين هذه السلع على رأس أولويات الحكومة".

وأعرب همتي عن أمله في أن يتعافى اقتصاد البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.