مشاهير في أمريكا يتوجهون برسائل إلى المواطنين بسبب "كورونا"... فيديو

حث حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، بعض المشاهير الأمريكيين على التوجه برسائل توعية إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا.

ونشر كومو على صفحته في "تويتر" مقطع فيديو للممثل الشهير روبرت دي نيرو، يتحدث فيه عن ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم.

وقال دي نيرو البالغ من العمر 76 عاما في المنشور: "مرحبا، أنا روبرت دي نيرو. نحتاج جميعًا إلى البقاء في المنزل. نحتاج إلى منع انتشار هذا الفيروس، ويمكننا القيام بذلك فقط إذا تضامنا معا، وهذا ليس لحماية أنفسنا فقط ولكن لحماية الآخرين وجميع الأشخاص كبار السن الذين نحبهم. من فضلكم افعلوا ذلك، وأنا أراقب ما تفعلون".

Robert De Niro is watching you. Stay home. Save lives.#NewYorkStateStrongerTogether pic.twitter.com/WgAsBuIrKk — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 23, 2020

وعلق حاكم الولاية على الفيديو الذي جمع أكثر من 650 ألف مشاهدة "روبرت دي نيرو يراقبك. ابق في المنزل. أنقذ الأرواح".

كما شارك كومو مقاطع فيديو مماثلة لداني ديفيتو وبن ستيلر، حيث يحثان الناس في نيويورك، على البقاء في المنزل ما لم يكن الخروج ضروريا للغاية.

وأتت المناشدات بعد أن قال كومو إنه شعر بالصدمة لرؤية الكثير من الناس يخالفون قواعد التباعد الاجتماعية خلال زيارة إلى مدينة نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، يوم أمس الثلاثاء، تسجيل 25665 إصابة بفيروس كورونا في الولاية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.