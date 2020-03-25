إندونيسيا تسجل 105 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

قال أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن هناك 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 790.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58. وذكر أن 31 شخصا تعافوا من المرض.

وقال المسؤول إنه جرى تعديل عدد الحالات أمس الثلاثاء إلى 685 لحذف اسم مريض ذُكر مرتين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل حول العالم 19 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في العالم أكثر من 428 ألف حالة، في حين يقترب عدد المتعافين من 110 آلاف شخص.