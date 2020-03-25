سفارة الصين في القاهرة توضح حقيقة فيروس "هانتا"

أوضحت السفارة الصينية في القاهرة حقيقة فيروس "هانتا" الذي شغل عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح جاو جيشيان، المتحدث الرسمى باسم السفارة الصينية بالقاهرة بأن "اتهام الصين بنشر فيروس جديد، لا أساس له من الصحة وغير مسؤول ونعارضه بشدة"، بحسب اليوم السابع.

وتابع المتحديث فى بيان: "وفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية، حدد العلماء فيروس هانتا، في وقت مبكر من السبعينيات. على مدى عقود، ظهرت حالات فيروس هانتا في العديد من مناطق وبلدان العالم المختلفة. لقاحات فيروس هانتا متاحة بالفعل".

وتابع: "فيما يتعلق بمسألة الفيروس، يجب على الجميع اتباع الإرشادات المهنية والمنشورات العلمية لمنظمة الصحة العالمية ، بدلاً من تسييسها أو وصمها، في المرحلة الحرجة عندما يقاتل العالم ضد كوفيد-19، لا يمكن لهذه الشائعات الاستفزازية إلا أن تزيد من ذعر الناس وتضليل الجمهور، مما سيضر معركة العالم ضد الوباء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال إن "الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى بفيروس "كورونا".

وكرر بومبيو، في مقابلة مع برنامج واشنطن ووتش الإذاعي، اتهامات سابقة بأن "تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبب مخاطر للناس في أنحاء العالم"، قائلا إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر".