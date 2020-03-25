باخ يفتح الباب أمام إقامة أولمبياد طوكيو خارج فترة الصيف

قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، إن الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020 سيحتاج إلى تضحيات وتنازلات من كل الأطراف، قبل أن يتوقع استكمال "أحجية رائعة ودورة ألعاب مذهلة".

وأكد باخ ضرورة إقامة دورة الألعاب قبل نهاية صيف 2021، وأشار إلى أن المواعيد المحتملة لن تقتصر بالضرورة على أشهر الصيف وقال "مهمتنا تنظيم الألعاب وتحويل أحلام الرياضيين إلى حقيقة"؛ بحسب وكالة "رويترز".

ورضخت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أخيرا للضغوط المتزايدة من الرياضيين والمؤسسات الرياضية بعد تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم وتوصلا لاتفاق أمس الثلاثاء بتأجيل الألعاب.

وكان القرار بمثابة ضربة قوية لليابان التي استثمرت 12 مليار دولار للاستعداد لاستضافة دور الألعاب وكذلك لهيبة الحركة الأولمبية وباخ نفسه الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب عدم التصرف بشكل سريع في مواجهة أزمة الصحة العالمية.

وستعمل مجموعة عمل في اللجنة الأولمبية الدولية على تحديد الموعد الجديد لدورة الألعاب وسط جدول مزدحم بالأحداث الرياضية بعدما تسبب الوباء في تأجيل بطولات أخرى وأبرزها بطولة أوروبا 2020 بكرة القدم.