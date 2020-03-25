إسرائيل تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الإصابات 2170 شخصا، توفي منهم خمسة.

وقالت الوزارة، في بيان، "جرى تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2170، من بينهم خمس حالات وفاة".

وأضافت "37 مصابا بالفيروس وصفت حالتهم بالخطيرة، و54 إصابة وصفت بالمتوسطة، بينما الغالبية وصفت إصابتهم بالطفيفة، فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي".

واتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات جديدة في إطار إجراءاتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات الجديدة ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية 11في آذار/مارس الجاري، "جائحة"، الـ435 ألف شخص، على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات نحو 19 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء الـ111 ألف شخص.