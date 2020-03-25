دول الاتحاد الأوروآسيوي تحظر تصدير مستلزمات الحماية الطبية

فرض الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، اليوم الأربعاء، حظرا مؤقتا على صادرات معدات الحماية الفردية وخفض الرسوم على المنتجات عالية الطلب لمنع النقص وسط جائحة فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. قال أندريه سليبنيف، وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوروآسيوية "قررت اللجنة حظر تصدير مجموعة واسعة من معدات الحماية الفردية من الاتحاد الاقتصادي".

وأوضح أن اللجنة- الذراع التنفيذي للكتلة التي تضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا- اتخذت قرار حماية مخزونها من الأقنعة الطبية والنظارات الواقية وبزات الحماية التي يستخدمها المهنيون الطبيون.

وأضاف سليبنيف للصحفيين أن "تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم يتعرضون لضغوط من قبل المستهلكين لتوفير المزيد من السلع. لقد قررنا وضع اللمسات الأخيرة على قائمة من السلع هذا الأسبوع والتي ستخفض التعريفات الخاصة بها".

ستشمل القائمة المواد الغذائية وأغذية الأطفال والأدوات الخاصة بالأطفال والأدوية والمكونات الصيدلانية وغيرها من العناصر التي تشتد الحاجة إليها.