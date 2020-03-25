مالي: تسجيل أول إصابتين بكورونا لدى مواطنين قدما من فرنسا

أعلنت مالي، اليوم الأربعاء، عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لدى مواطنين وصلوا من فرنسا.

وقالت حكومة مالي في بيان اليوم، إن "اثنين من المواطنين الماليين الذين وصلوا من فرنسا في منتصف مارس، ثبت إصابتهم بالفيروس، ويتلقون حاليا العلاج الطبي".

وأضاف البيان أنه "ينبغي على الناس التزام الهدوء والاحترام الصارم للتدابير الوقائية الموصى بها". بحسب "فرانس برس".

وتعاني 6 دول تربطها حدود برية طويلة بمالي التي ليس لديها حدود بحرية من انتشار فيروس كورونا هي موريتانيا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر وتشاد، وقد أعلنت ثلاث دول من جوار مالي حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي بعد انتشار فيروس كورونا فيها.

كما أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، أو ما نسبته 12%.

وأضافت في إفادة صحفية، أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ يوم الاثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم.

وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا، بحسب وكالة "رويترز".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 400 ألف إصابة، وأكثر من 18 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.