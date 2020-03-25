جونسون يتحدث عن زيادة القطارات في مترو لندن مع تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سيكون من الممكن الحصول على المزيد من القطارات في مترو لندن، لمعالجة الاكتظاظ الذي يحدث بسبب انخفاض الخدمة أثناء تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة وعمدة لندن على خلاف بشأن ما إذا كان نظام النقل في المدينة يمكنه تشغيل المزيد من الخدمات، حيث يسافر السكان بالقطارات على الرغم من التحذيرات من انتشار فيروس كورونا.

وقال جونسون في البرلمان "يجب أن نكون قادرين على تشغيل نظام المترو أفضل في الوقت الحالي، يجب أن نكون قادرين على الحصول على المزيد من القطارات على الخط".

وأضاف جونسون أن الحكومة ستعطي عمدة لندن "كل الدعم والمساعدة التي تستطيع"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وردا على سؤال من أحد المشرعين عما إذا كان يمكن استخدام سائقي سيارات الأجرة لنقل العاملين الصحيين في أنحاء العاصمة، قال جونسون إن هذا خيار قيد النظر بالفعل.