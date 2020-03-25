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    فيروس كورونا - سئول، كوريا الجنوبية فبراير 2020

    كوريا الجنوبية تبحث إمكانية توسيع صادراتها من أجهزة كشف كورونا

    © AP Photo / Lee Jin-man
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    قالت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تبحث ما إذا كان لديها مخزون كاف من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا لتوسيع صادراتها للولايات المتحدة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة.

    وجاء طلب ترامب في اتصال هاتفي في وقت متأخر أمس الثلاثاء مع الرئيس مون جيه-إن الذي قال إن سيئول ستقدم أقصى قدر ممكن من الدعم إذا كانت هناك معدات احتياطية طبقا لما ورد في بيان أصدره البيت الأزرق في كوريا الجنوبية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    فيروس كورونا - سئول، كوريا الجنوبية فبراير 2020
    © AFP 2020 / Yonhap
    نحو 50 دولة ترغب في شراء أجهزة اختبار فيروس "كورونا" من كوريا الجنوبية
    وقالت جيونج إيون كيونج، رئيسة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، للصحفيين: "استطعنا حاليا تأمين كمية ومخزون من أجهزة الاختبار يكفيان للاستخدام المحلي، لكن لا بد أن أتحقق أكثر من مدى توافر كميات إضافية للتصدير".

    يأتي هذا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انتشارا سريعا لفيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات، حيث تُرصد آلاف من حالات الإصابة يوميا، وهي تطورات دفعت سيئول أيضا إلى أن تعلن اليوم الأربعاء أنها ستشدد الرقابة في منافذها الحدودية بالنسبة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة.

    وقالت جيونج إن كوريا الجنوبية لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 20 ألف اختبار يوميا.

    وقالت شركة سيجين الكورية الجنوبية، وهي الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة ضمن الشركات الخمس المعتمدة لصنع أجهزة اختبار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء إنها توفر بالفعل 70 إلى 80 في المئة من الأجهزة المستخدمة في إيطاليا والولايات المتحدة. ورفضت تحديد العدد.

    وقالت جيونج أيضا إن كوريا الجنوبية تلقت طلبات من نحو عشر دول للحصول على أجهزة اختبار للفيروس ودعم آخر لكنها رفضت تحديد هذه الدول. وقالت الحكومة إنها صدّرت بعض الأجهزة للإمارات وتجري محادثات مع دول أخرى.

    وزار الرئيس مون شركة سيجين اليوم الأربعاء كما اجتمع مع رؤساء أربع شركات غيرها تُصَنع أدوات أخرى، وذلك للإشادة بعملهم الجاد ومساهمتهم في احتواء الفيروس.

    وارتفع سهم شركة سيجين بنحو 30 في المئة ليبلغ مستوى قياسيا بعد النبأ الخاص بطلب ترامب.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, كوريا الجنوبية
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