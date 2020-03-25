أوكرانيا تعتزم إغلاق الحدود أمام المسافرين اعتبارا من 27 مارس بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تعتزم اعتبارا من 27 مارس/آذار، بسبب فيروس كورونا المستجد، تعليق حركة المسافرين عبر حدود البلاد.

موسكو - سبوتنيك . وقال شميغال: "بحلول نهاية يوم الجمعة، يجب أن نوقف أي حركة الركاب عبر الحدود الأوكرانية في الاتجاهين".

وقد أوصت حكومة أوكرانيا في اجتماع استثنائي عقد في 14 آذار/مارس، بتقييد دخول مواطني الدول الأخرى إلى البلاد مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية أثر تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم. كما أغلقت الحدود الأوكرانية بالكامل أمام الأجانب لمدة أسبوعين. منذ 17 آذار/مارس، وفي الوقت نفسه، تستمر الرحلات الجوية الخاصة في إجلاء الرعايا الأوكرانيين من الخارج.

وقد قرر مجلس الوزراء، يوم أمس الأربعاء 24 نيسان/أبريل، إدخال نظام طوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد وتمديد الحجر الصحي، الذي كان ساريًا حتى 3 نيسان/أبريل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا كانت من الأوكرانيين الذين وصلوا من الخارج.

وأصدر شميغال تعليمات لوزارة البنية التحتية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ونواب رئيس الوزراء المعنيين لوضع خطة عاجلة لإغلاق الحدود أمام حركة المسافرين.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، تم تأكيد 113 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها أربع حالات وفاة، وحالة شفاء واحدة.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية، 11في آذار/مارس الجاري، "جائحة"، الـ 436 ألف شخص في 171 بلد وإقليم، على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات نحو 19 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء أكثر من 100 ألف شخص.