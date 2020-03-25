سويسرا توسع القيود على الحدود مع جميع دول "شنغن"

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها توسع نطاق ضوابطها الحدودية لتشمل جميع الدول في منطقة شنغن الحدودية المفتوحة للمساعدة في حماية الناس من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت سويسرا، الأسبوع الماضي، ضوابط على حدودها مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا وجميع الدول غير الواقعة في منطقة شنغن.

وقالت الحكومة في بيان: "منذ منتصف الليل، تم تطبيق شروط الدخول المشددة على الرحلات الجوية من جميع دول شنغن المتبقية باستثناء إمارة ليختنشتاين".

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل حول العالم 19 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 435 ألف حالة.