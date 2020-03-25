بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان ضرورة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرورة الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وصرحت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي، أن "بومبيو وولي العهد السعودي أعربا عن قلقهما العميق بشأن أزمة فيروس كورونا وأشارا إلى ضرورة أن تعمل جميع البلدان معا لاحتواء الوباء".

وأضافت الوزراة أن "بومبيو ومحمد بن سلمان بحثا أيضا ضرورة الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية ".

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، أكد بومبيو لولي العهد أن المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين ورائدة مهمة في مجال الطاقة، لديها فرصة حقيقية للارتقاء إلى مستوى الحدث وطمأنة أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية عندما يواجه العالم أزمة اقتصادية".

وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة، أكبر دول مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف "ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية... في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط".