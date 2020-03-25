إسبانيا تشتري من الصين معدات طبية بقيمة 450 مليون يورو

وقعت إسبانيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الصين لشراء معدات طبية بقيمة 450 مليون يورو، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد.

القاهرة– سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إفي" إن "إسبانيا وقعت اتفاقية شراء مواد طبية من الصين بقيمة 450 مليون يورو".

وأضافت "إفي" أن الاتفاقية تتضمن شراء" 550 مليون كمامة و950 جهاز تنفس و5.5 مليون جهاز اختبار سريع لفيروس كورونا و11 مليون قفاز".

وأعلنت سلطات الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 47610 إصابات، بزيادة قدرها 7937 حالة مما كانت عليه يوم أمس الثلاثاء.

وبذلك تتجاوز إسبانيا عدد الوفيات الذي سجلتها الصين والبالغ 3281 حالة وفاة، وتصبح ثاني أكثر البلدان تسجيلًا للوفيات بالفيروس بعد إيطاليا التي سجلت 6820 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.