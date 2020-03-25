تركيا تقبض على مئات بسبب منشورات عن كورونا بمواقع التواصل الاجتماعي

قال وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء، إن السلطات اعتقلت 410 أشخاص لقيامهم بنشر منشورات "استفزازية" بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأشاد الوزير سليمان صويلو، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" بالأتراك لالتزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة حتى الآن، للحد من انتشار المرض.

وقال صويلو إن هذا يعني أن فرض قيود أشد مثل حظر التجول قد لا تكون ضرورية.

وأغلقت تركيا المدارس والمقاهي والحانات وأوقفت صلاة الجماعة وأجلت مباريات رياضية وعلقت رحلات الطيران.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في تركيا بواقع 343 حالة إلى 1872 حالة أمس الثلاثاء وتوفي 44 شخصا.

وقال صويلو إنه منذ فرض القيود انخفض عدد ركاب الحافلات بين المدن بنسبة 83% وخفت كثافة المرور بين 15 مدينة رئيسية بنسبة 65%.

وقال الوزير إنه تم تحديد نحو ألفي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تضع منشورات استفزازية عن التفشي مما أسفر عن اعتقال 410 أشخاص "يحاولون إثارة الاضطرابات".

وقال صويلو إن معظم الحسابات مرتبطة بجماعات متشددة دون أن يورد مزيدا من التفاصيل أو يوضح هوية المشتبه بهم.

وتتعلق بعض الاعتقالات بمنشورات يسخر فيها شبان من كبار في السن لخروجهم من منازلهم أثناء الإغلاق، وقال إن مثل هذه المنشورات أثارت غضب الناس.

وتعرضت القيادة التركية في السابق لاتهامات من جماعات حقوقية ومعارضين سياسيين، بسبب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الانتقادات.

وتقول الحكومة إن مراقبتها الصارمة لهذه المواقع ضرورية لضمان السلم العام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء ‏العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين ‏المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها ‏البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.