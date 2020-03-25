الصحة العالمية: حان وقت التضامن العالمي لمواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المنظمة العالمية في تصريحات نقلتها "العربية"، بأنه على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة الفيروس.

منظمة الصحة العالمية: هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد #كورونا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 25, 2020

وكانت المنظمة قد حذرت، أمس الثلاثاء، من أن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزا جديدا للمرض، قالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين: "نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم".

وتحتل أمريكا المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس، وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/ آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد وباءً عالميا.