المستشارة الألمانية والرئيس الصيني يناقشان جائحة فيروس كورونا في محادثة هاتفية

أفادت الخدمة الصحفية بمجلس الوزراء الألماني أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ ناقشا في محادثة هاتفية اليوم الأربعاء الوضع حول الانتشار العالمي لـ COVID-19.

برلين - سبوتنيك . وقالت الخدمة الصحفية في بيان إن "المستشارة أنغيلا ميركل أجرت محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتبادل وجهات النظر حول التحدي الدولي العاجل المرتبط بوباء COVID-19".

وطبقا للبيان، اتفق الزعيمان على أن "أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية لا يمكن حلها إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق".