الرئيس الإيراني يؤكد الإسراع بمساعدة المنكوبين جراء الفيضانات

وأعرب روحاني خلال اجتماع مع محافظي كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان عن أسفه لوقوع الفيضانات بالمحافظات الجنوبية في البلاد، مؤكدا ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات إلى المنكوبين وتكثيف الجهود للتقليل من معاناتهم ومشكلاتهم، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس روحاني تلقى خلال الاجتماع آخر التقارير حول الوضع والخسائر الناجمة عن الفيضانات والإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في هذه المحافظات.
51 ضحية في فياضانات نجمت عن أمطار غزيرة بشمال غرب #ايران بمحافظات اذربايجان الغربية والشرقية و كردستان#سیل_آذربایجان #ایران pic.twitter.com/y98UlWq34u— الاهوازي (@ahvaz777) April 15, 2017
ونجمت الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق الإيرانية عن حصول فيضانات شملت العديد من المحافظات الإيرانية والتي أودت بحياة 12 شخصا وفقدان آخرين.
في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، كقاعدة عامة، يزداد هطول الأمطار في إيران، ما يؤدي إلى الفيضانات والتدفقات الطينية في أجزاء مختلفة من البلاد. هذا الربيع لم يكن استثناء - الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في عشر مقاطعات من البلاد.
سیل در— کهکشان پیروزی (@Victorygalaxy0) March 23, 2020
#عسلویه سایت۲ منطقه ویژه پارس جنوبی بین #عسلویه و #کنگان pic.twitter.com/r0fyWV2Ikh
وفي العام الماضي، في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، أثرت الفيضانات على أكثر من نصف مقاطعات البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتسبب في أضرار جسيمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)