الرئيس الإيراني يؤكد الإسراع بمساعدة المنكوبين جراء الفيضانات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات إلى المنكوبين جراء الفيضانات.

وأعرب روحاني خلال اجتماع مع محافظي كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان عن أسفه لوقوع الفيضانات بالمحافظات الجنوبية في البلاد، مؤكدا ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات إلى المنكوبين وتكثيف الجهود للتقليل من معاناتهم ومشكلاتهم، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس روحاني تلقى خلال الاجتماع آخر التقارير حول الوضع والخسائر الناجمة عن الفيضانات والإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في هذه المحافظات.

51 ضحية في فياضانات نجمت عن أمطار غزيرة بشمال غرب #ايران بمحافظات اذربايجان الغربية والشرقية و كردستان#سیل_آذربایجان #ایران pic.twitter.com/y98UlWq34u — الاهوازي (@ahvaz777) April 15, 2017

​ونجمت الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق الإيرانية عن حصول فيضانات شملت العديد من المحافظات الإيرانية والتي أودت بحياة 12 شخصا وفقدان آخرين.

في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، كقاعدة عامة، يزداد هطول الأمطار في إيران، ما يؤدي إلى الفيضانات والتدفقات الطينية في أجزاء مختلفة من البلاد. هذا الربيع لم يكن استثناء - الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في عشر مقاطعات من البلاد.

وفي العام الماضي، في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، أثرت الفيضانات على أكثر من نصف مقاطعات البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتسبب في أضرار جسيمة.