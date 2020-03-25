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17:17 GMT25 مارس/ آذار 2020
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    المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن

    جو بايدن: على ترامب أن يكون على قدر المسؤولية

    © REUTERS / Jordan Gale
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    قال السناتور الأمريكي جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، إن الشعب الأمريكي يستعد لمواجهة هذه اللحظة، مضيفا: "على رئيسنا أن يحذو حذوهم".

    وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "الشعب الأمريكي ينهض ليكون على قدر المسؤولية في هذه اللحظة. نحتاج أن يكون رئيسنا، دونالد ترامب، أن يكون على ذات القدر من المسؤولية".

    وهاجم بايدن الرئيس الأمريكي، في تدوينة سابقة، أمس الثلاثاء، حول طريقة تعامله مع تهديد كورونا قبل انتشاره، بهذه الطريقة.

    وكتب: "الرئيس ترامب يقول: لا أحد رأى هذا الخطر قادما"، وأضاف: "لكن ترامب لم يكن على صواب، لأن مسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية حذروا من خطر انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي".

    وتابع: "ترامب تجاهلهم، والآن نحن ندفع الثمن".

    ورصد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، 11 محطة تمثل سردا زمنيا لمحطات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، تبدأ من 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى أمس الثلاثاء 24 مارس/ آذار.

    وبينما لم تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أي إصابة بالفيروس حتى 14 يناير، فإن إحصائيات، أمس الثلاثاء، تشير إلى حدوث زيادة كارثية في عدد المصابين، الذي قفز من نحو 6 آلاف مصاب، إلى 53 ألف و478 مصابا، بحسب تقرير "نيويورك تايمز"، الذي أشار إلى أن عدد المصابين في هذا الأسبوع زاد بأكثر من 9 أضعاف، العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع العاشر.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 423 ألف مصاب، بينهم أكثر من 18ألف و900 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 109 آلاف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 69 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 54 ألف، وفقا لإحصائيات الأربعاء.

    وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 42 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 32 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 24 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بنحو 9 آلاف وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف، ثم بريطانيا بأكثر من 8 آلاف حالة إصابة.

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