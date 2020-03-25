البنك الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى تعليق سداد الديون للدول الأكثر فقرا

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، مساء اليوم الأربعاء، أن البنك الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى تعليق دفع الديون للدول الأكثر فقرا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مالباس في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلته "رويترز": "البنك الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى إرسال إشارات إيجابية لأسواق المال".

ونصح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، العاملين في مقر كل منهما والمتعاقدين، بالعمل من المنزل بعد أن جرى تشخيص إصابة موظف بصندوق النقد بفيروس "كوفيد 19".

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عن طريق الهواء، وأن وسيلة انتقاله هي الرذاذ الذي يتطاير من الفم خلال العطس أو الكحة، والاتصال المباشر مع الآخرين.

وشددت المنظمة على الالتزام بالتعليمات بشأن الابتعاد عن الآخرين وتجنب الاختلاط لمحاربة فيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 423 ألف مصاب، بينهم أكثر من 18 ألف و900 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 109 آلاف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات العالمية.