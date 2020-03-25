فائز بـ"نوبل" متوقعا نهاية قريبة لفيروس كورونا: البشرية ستنجو

يتوقع مايكل ليفيت، أحد العلماء الفائزين بجائزة نوبل، نهاية قريبة لفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وقال أستاذ علم الكيمياء لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إن حساباته تشير إلى أن الفيروس قد يتضاءل خلال شهور أو سنوات قليلة، ومن غير المحتمل أن يتسبب في وفاة الملايين.

وأوضح الفائز بجائزة نوبل في عام 2013، أنه لا يستطيع تقديم موعد محدد لانتهاء الفيروس، لكنه أشار إلى وجود "علامات واضحة على تراجع الأزمة قريبا".

وأضاف ليفيت: "سنكون بخير. كل ما نحتاج إليه الآن هو السيطرة على الذعر".

وأكد ليفيت أن إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي مفيدة للغاية في الحد من قدرة الفيروس على الانتشار السريع.

ويرى ليفيت أن طبيعة الشعب الإيطالي الاجتماعية الرافضة للانعزال أدت إلى انفجار الحالات في ذلك البلد الذي ترتفع فيه أيضا نسبة كبار السن.

وأكمل ليفيت هناك عددا كبيرا من الناس محصنون أو مقاومون بشكل خاص للفيروس، الأمر الذي ينبئ بسرعة السيطرة على الأزمة".

ووفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا نحو 423 ألف حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع بأكثر من 40 ألف حالة مقارنة بيوم أمس.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 110 آلاف، كما أن عدد الوفيات يقترب من 19 ألفاً.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا.