بسبب كورونا… تركيا تمدد إغلاق المدارس حتى 30 أبريل

أعلن وزير التعليم التركي، ضياء سلجوق، اليوم الأربعاء، أن تركيا ستمدد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 أبريل/ نيسان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أن التعليم من المنازل سيستمر خلال تلك الفترة.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن تركيا أغلقت المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم، بعد تفشي الفيروس ، الذي بدأ هناك قبل أسبوعين، مشيرة إلى قول وزير الصحة فخر الدين قوجة، الذي كان يتحدث بجانب سلجوق، إن الإغلاق ليس عطلة، لكنه إجراء وقائي لحماية الأسر.

ووصل عدد الوفيات في تركيا إلى 44، بحسب إحصائيات أمس الثلاثاء، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 423 ألف مصاب، بينهم أكثر من 18ألف و900 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 109 آلاف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 69 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 54 ألف، وفقا لإحصائيات الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 42 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 32 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 24 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بنحو 9 آلاف وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف، ثم بريطانيا بأكثر من 8 آلاف حالة إصابة.