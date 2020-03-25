بولندا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بالفيروس التاجي "كورونا" قد تجاوز الألف شخص.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد تم الكشف عن 1031 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ عدد الوفيات 14 حالة.

ويشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بولندا في 4 مارس/آذار لدى شخص عاد من ألمانيا، حيث تم علاجه وتماثل للشفاء كليا وتم إخراجه من المستشفى.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، يوم الجمعة الماضي، البدء بالعمل بنظام الوباء في بولندا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت الحكومة البولندية قد قررت إغلاق الحدود للأجانب، ووقف الرحلات الجوية والسكك الحديدية الدولية للركاب، وحظر تجمع أكثر من 50 شخصاً، إلى جانب إغلاق أماكن الرفاهية والمطاعم. جاء ذلك على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.