وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان نقلته "رويترز"، أن ستيفن ديك، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية في بودابست، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونوه البيان إلى أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما، توفي في المجر يوم الثلاثاء. وقد شغل منصب نائب السفير البريطاني في المجر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لسيرة ذاتية نشرت في موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت.

ووفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة المجرية، والتي نُشرت في وقت سابق من اليوم، فإن وفاة ديك رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المجر إلى 10.