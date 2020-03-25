فرنسا... تسجيل 1331 حالة وفاة و 25 ألف و233 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1331 حالة وفاة، و 25 ألف و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا.

باريس - سبوتنيك. وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحافي: "سجلنا اليوم 25233 حالة إصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس ليصل إلى 1331 حالة وفاة في المستشفيات".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات كان، أمس الثلاثاء، 1100 مما يعني زيادة بـ 231 حالة إضافية في أقل من 24 ساعة، أما عدد الإصابات فكان 22300، مما يعني زيادة ب2933 إصابة جديدة في 24 ساعة.

وقال سالومون إن 11539 مصابا يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 2827 حالتهم خطرة، مضيفا أن 3900 مصاب عادوا إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا "ما زالت في بداياتها"، وأنه على فرنسا "أن تبذل جهداً طويلاً لكي تستوعب آثار الأزمة".

وقال فيليب، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "يجب أن نبذل جميعنا جهداً طويلاً لكي نستوعب آثار الأزمة".

وأضاف: "حالة الطوارئ الصحيّة هي التي تشغلنا في الوقت الحالي، لكن الصدمة الاقتصادية والاجتماعية ستزداد وستكون أيضاً مصدر انشغال لنا، نحن ما زلنا في بداية الأزمة".

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الفيروس.