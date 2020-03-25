نتنياهو: قد نرى آلاف المصابين بكورونا في إسرائيل... ومعظمهم ستكون حياتهم بخطر

موسكو - سبوتنيك . وأعلن نتنياهو، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي أن البلاد "قد تشهد آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومعظمهم ستكون حياتهم بخطر".

وأشار نتنياهو إلى أنه "في حال لم تشهد إسرائيل أي تحسن بخصوص أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فلا مفر من إغلاق كامل".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2369 حالة، من بينهم خمس حالات وفاة، موضحةً تسجيل نحو 340 إصابة جديدة بالفيروس منذ صباح اليوم.

الممنوع والمسموح وفقا لتعليمات الطوارئ الجديدة التي تهدف إلى وقف تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.



إذا ظليت بالبيت على كورونا قضيت. pic.twitter.com/pGLbiG7Lls — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 25, 2020

وبموجب التقييدات الجديدة، سيحظر الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة لشراء مواد غذائية وتموينية ومستلزمات طبية وأدوية، على أن يسمح لشخص واحد فقط من العائلة للخروج لمرة واحدة باليوم، لشراء المستلزمات، كما سيسمح بالتجوال على بعد 100 متر من المنزل.

كما تم تقليص المواصلات العامة وحركة القطارات بين المدن إلى 25 في المئة بعد أن كانت تعمل بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تقليص الكثير من خطوط المواصلات العامة داخل التجمعات السكنية.