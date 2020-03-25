وفاة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بوب ليفنسون في إيران

أعلنت عائلة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، بوب ليفنسون، أنه توفي في السجون الإيرانية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت العائلة في بيان، اليوم الخميس، "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضا، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".

ولفتى البيان إلى أن الأسرة، "لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كورونا في إيران".

هذا وتشير التقارير إلى أن بوب ليفنسون فقد أثره في إيران في 2007، في ظروف غامضة.