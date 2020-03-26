لليوم السابع... الصين تعلن عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني، لم يسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت اللجنة الوطنية الصينية، أنه تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وأن جميعها لمسافرين قادمين من الخارج.



وتابعت اللجنة، أنها سجلت 67 حالة جديدة حتى نهاية أمس الأربعاء، صعودا من 47 حالة في اليوم السابق ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 81285 حالة.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا إجمالي 3287 حالة وفاة بنهاية أمس الأربعاء بزيادة ست حالات عن اليوم السابق.

وتعد تلك المرة السابعة التي تعلن فيها الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية، حيث ظلت 6 أيام بدون تسجيل أي إصابة، تخللها فقط يوم واحد "الثلاثاء 24 مارس/آذار"، حيث أعلنت فيه تسجيل 4 حالات محلية.

رغم أن الصين هي مركز تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر مقارنة بدول مثل: إيطاليا، إسبانيا، والولايات المتحدة، إذ تسجل يوميا عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 462 ألف إصابة، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 113 ألف شخص.



إلى جانب ذلك تخطت نسبة الوفيات في دول مثل إيطاليا وإسبانيا نظيرتها في الصين "بؤرة تفشي المرض"، حيث بلغت في الأولى أكثر من 7500 شخص، أما في الثانية تجاوزت 3445 بينما في الصين لم تتخط حاجز الـ 3300 حالة وفاة.

عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.