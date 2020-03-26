البنتاغون يجمد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي كورونا

وقع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم الأربعاء، أمرا بتجميد تحركات جميع القوات الأمريكية في الخارج لمدة 60 يوما، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون جمد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي كورونا.

كان وزير الدفاع الأمريكي قال في وقت سابق، إن البنتاغون تقوم بكل ما في وسعها للاستجابة للأزمة الصحية التي سببها الفيروس، مؤكدا أن الإدارة والجيش الأمريكيين يتخذان كل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب الأمريكي وقواته المسلحة.

كانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، بلغت أكثر من 68 ألف حالة، والوفيات أكثر من 1000 شخص.

US orders a 60-day freeze on overseas troop movements due to coronavirus pandemic https://t.co/5AMFd5IroH pic.twitter.com/n6jDyKkAAn — FOX61 (@FOX61News) March 25, 2020

وأظهرت الخرائط الحرارية التي نشرها موقع "جيس آند داتا" تفشي المرض في عموم الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الأربعاء، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى

الصين رغم أنها بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3300 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (74 ألف إصابة، 7500 وفاة)، إسبانيا (49 ألف إصابة، 3647 وفاة)، والولايات المتحدة (68 ألف إصابة، 1031 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.