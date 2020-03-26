الكونغرس الأمريكي يقر خطة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 2 تريليون دولار بسبب كورونا

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي)، خطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 2 تريلون دولار بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصوت مجلس النواب على النص، الذي جاء نتيجة تسوية تم التوصل إليها بعد خمسة أيام من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفقا لرويترز.

يتبع...