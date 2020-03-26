عدد الوفيات في أمريكا بسبب الكورونا يتجاوز الألف حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تجاوزت اليوم الـ 68 ألف حالة، والوفيات أكثر من 1000.

موسكو-سبوتنيك. وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في آخر إحصائية لها 68500 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1031.

وأعلن البنتاغون، اليوم، أن وزير الدفاع، مارك إسبر، أمر بوقف تنقلات كل موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.

أجبر الانتشار السريع لفيروس كورونا الجيش الأمريكي على تقييد حركة آلاف العسكريين في مناطق ما وراء البحار الأكثر عرضة للفيروس مثل آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفقا لقيادات عسكرية.

US orders a 60-day freeze on overseas troop movements due to coronavirus pandemic https://t.co/5AMFd5IroH pic.twitter.com/n6jDyKkAAn — FOX61 (@FOX61News) March 25, 2020

وكان وزير الدفاع الأمريكي قال، في وقت سابق، إن البنتاغون يقوم بكل ما في وسعه للاستجابة للأزمة الصحية التي سببها الفيروس، مؤكدا أن الإدارة والجيش الأمريكيين يتخذان كل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب الأمريكي وقواته المسلحة.