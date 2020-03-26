إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وتمدد إغلاق المدارس والجامعات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، بدء حظر السفر بين المدن، مؤكدة تمديد إغلاق المدارس والجامعات وتعليق التجمعات العامة، وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس "كورونا".

وقال حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس "كورونا"، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن بلاده "بدأت تنفيذ حظر على السفر بين المدن اليوم الخميس".

وأضاف: "يجب على أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم".

وتابع المسؤول الإيراني: "تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات"، مضيفا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعة، قال أمس في مقابلة تلفزيونية في ختام اجتماع للحكومة، إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني أصدر أمرا بحظر الدخول والخروج من المدن"، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الحكومة اضطرت خلال الأيام الماضية إلى تعطيل جزء كبير من القطاع الاقتصادي من أجل سلامة المواطنين في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد"، مشيرا إلى إجراءات أكثر تشددا.

وأعلنت الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 الساعة الأخيرة، وقال وزير الصحة الإيراني إنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها، مؤكدا تخطي عدد الإصابات في البلاد 27 ألف حالة.