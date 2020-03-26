ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 1045 حالة

قالت الحكومة في تايلاند، اليوم الخميس، إنها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1045.

وبحسب "رويترز"، سجلت تايلاند 4 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات في تايلاند، إغلاق الحدود بشكل تام أمام الداخلين إلى البلاد والخارجين منها، اعتبارا من اليوم الموافق 26 مارس/ آذار.

وصدر بيان رسمي من الحكومة التايلاندية، بناء على الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لجنة الطوارئ لمكافحة انتشار العدوى، أمر بحظر الدخول والخروج من تايلاند عبر جميع النقاط الحدودية بما فيها المطارات والموانئ البحرية والنهرية والحدود البرية اعتبارا من الساعة 00:00 صباحا في 26 مارس وإلى أشعارا آخر.

ويستثنى من القرار الأشخاص الذين حصلوا على إذن خاص من رئيس الوزراء والدبلوماسيون وأفراد أسرهم وموظفو المنظمات الدولية وأفراد أسرهم وطواقم الطائرات والسفن والأشخاص المصاحبين للشحنات العاجلة.

وأعلن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، الثلاثاء الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم 26 مارس/آذار، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين أعلن، الاثنين الماضي، أن البلاد رصدت 122 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 721.

ويواجه العالم، منذ يناير/ كانون الثاني 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من الدول، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.