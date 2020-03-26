ظريف يتهم بومبيو بعرقلة الجهود الدولية لمحاربة فيروس "كورونا"

وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "لا يمكن لأي وباء أن يوقف بروباغندا بومبيو ذات الدرجة الثالثة"، مضيفا أن "هناك سؤالا مهما يخطر بالذهن، عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزيرا للخارجية أم وزيرا للكراهية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "مهما حاول (بومبيو) فإنه لا يمكنه التغطية على الإرهاب الاقتصادي وقتل الأبرياء والإخلال بالجهد العامي لمكافحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، ومناداته المخزية للحرب.

— Javad Zarif (@JZarif) March 25, 2020

​وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شدد على أن حملة الضغط مستمرة على إيران، لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا، حتى في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس "كورونا" في إيران والعالم.