كوريا الجنوبية: تسجيل 104 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9241 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 9241 حالة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس.

وبحسب وكالة "يونهاب"، صرحت سلطات الصحة العامة اليوم، بأنه تم تأكيد 104 حالات إصابة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 9241 حالة.

وأضافت: "تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة حاجز 100 حالة لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الأربعاء".

وأشارت إلى أن "عدد حالات الإصابة من بين الأجانب حتى الآن بلغ 284 حالة بينهم 131 حالة تم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحي".

وأعلنت أن عدد الوفيات بفيروس كورونا قد بلغ 131 حالة يوم الأربعاء، بزيادة 5 حالات وفاة مقارنة مع اليوم السابق.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا تماما من فيروس كورونا، إلى 4966 شخصا بزيادة 414 شخصا.

وبحسب الوكالة، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين خضعوا لاختبارات الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 364942 شخص. وقد جاءت نتائج الاختبار سلبية لـ 341332 منهم ويخضع الباقون للإجراءات الطبية المتبعة للفحص والمتابعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.