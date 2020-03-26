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    ركاب في مترو الأنفاق في الصين يرتدون كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19)

    الصين: عدد حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا ليوم الخميس هو صفر

    © REUTERS / ALY SONG
    العالم
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (4)
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    لم تسجل الصين، اليوم الخميس، أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، إلا أن السلطات أعلنت عن 67 حالة لوافدين من الخارج.

    ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أحصت الصين ست وفيات بينها خمس في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

    وتحاول الصين التي انتشر فيها الفيروس منذ ديسمبر/كانون الأول، تفادي عودة وباء "كوفيد 19" إلى أراضيها من الخارج.

    امرأة ترتدي قناعا واقيا تسير على خلفية رسم غرافيتي لشخص يرتدي قناعا واقيا، شنغهاي، الصين 17 فبراير 2020
    © REUTERS / Aly Song
    مسؤول صيني: هذه خطتنا لمساعدة دول الشرق الأوسط في مكافحة كورونا
    وتفرض السلطات الصينية الحجر 14 يوما على كل الوافدين إليها.

    وإجمالا، سجلت الصين 541 حالة إصابة وصفتها السلطات بـ"المستوردة"، وفق وزارة الصحة الصينية، في وقت يظهر أن الصين قد نجحت إلى حد كبير بالسيطرة على المرض.

    وبدأت الحياة بالعودة تدريجيا إلى مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان بعد شهرين من الإغلاق جراء الفيروس.

    وكانت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة الأكثر تضررا من الفيروس في الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة و3 آلاف حالة وفاة.

    وأعيد فتح بعض المطارات ومحطات القطار، لكن المدارس تبقى مغلقة حتى الآن، كما سترفع القيود تماما عن النقل في هوباي الجمعة، لكنها ستبقى مفروضة في ووهان حتى الثامن من أبريل/نيسان.

    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (4)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الصين
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