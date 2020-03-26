قافلة المساعدات الروسية تجوب طرق إيطاليا...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعدد من الشاحنات العسكرية الروسية التي تحمل العلم الروسي، وهي تجوب شوارع إيطاليا محملة بمساعدات إنسانية.

ونشر حساب حمل اسم Germano Dottori مقطعا مصورا للشاحنات وعلق قائلا " قافلة عسكرية في روما، لتعويض نقص التضامن الغربي".

Immagini storiche: convoglio militare russo a Roma, e non per far abbeverare i cavalli dei cosacchi a San Pietro, ma per supplire alla carenza di solidarietà occidentale e competere con gli aiuti cinesi pic.twitter.com/PWSTEZCGDT — Germano Dottori (@GermanoDottori) March 25, 2020

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن وصول الطائرة الخامسة عشرة التابعة للقوات الروسية وصلت إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 مارس/آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.